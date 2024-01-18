Дочь Михаила Фрунзе умерла в возрасте 103 лет

В Москве умерла дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе Татьяна, ей было 103 года. Об этом сообщили в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М. В. Фрунзе. RT на русском
"В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. <...> Татьяна Михайловна стала главным хранителем памяти отца, вела широкую пропагандистскую работу. Она неоднократно бывала в Шуе и всегда проявляла интерес к работе музея им. М. В. Фрунзе. Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны", - говорится в сообщении. ТАСС
Советский полководец и автор военной реформы в СССР в 1924-1925 годах Михаил Фрунзе умер, когда его дочери Татьяне было 6 лет. Окончив Военную академию химзащиты Красной Армии, Татьяна Фрунзе стала одним из ведущих специалистов в экспериментальной химии. Российская газета