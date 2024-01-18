Стало известно, кто выиграл миллиард в новогодней лотерее

Победителями и обладателями новогоднего миллиарда в тираже «Русского лото» стали логопед и токарь из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото», на выигранные деньги супруги собираются открыть частную логопедическую практику, отправиться в путешествие и адресно помочь нуждающимся.

Как рассказала Светлана, они с супругом не считают себя везунчиками по жизни и всегда трудились, чтобы приносить пользу себе, своим детям и обществу.

«Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — сказала женщина.

Светлана и Юрий женаты уже почти 40 лет и скоро отметят рубиновую свадьбу. У супругов есть двое взрослых детей, которые уже живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом.

По словам женщины, когда муж вручил ей тубус с билетами, она отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Их мужчина купил на 5 тысяч рублей, который в тот же день выиграл в моментальной лотерее. Новый год они встретили вдвоем, загадав о благополучии семьи и близких. О своей победе Семеновы узнали 1 января, когда смотрели розыгрыш по телевизору.

По словам Светланы, в первую очередь на выигранный миллиард они купят просторное жилье в родной Тюмени и помогут деньгами детям. Также часть средств направят на улучшение здоровья. В будущем женщина планирует открыть собственный логопедический кабинет, а на рубиновую свадьбу купить себе украшение с рубином.