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Стало известно, кто выиграл миллиард в новогодней лотерее

Победителями и обладателями новогоднего миллиарда в тираже «Русского лото» стали логопед и токарь из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото», на выигранные деньги супруги собираются открыть частную логопедическую практику, отправиться в путешествие и адресно помочь нуждающимся.

Стало известно, кто выиграл миллиард в новогодней лотерее
© РИА Новости

Как рассказала Светлана, они с супругом не считают себя везунчиками по жизни и всегда трудились, чтобы приносить пользу себе, своим детям и обществу.

«Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — сказала женщина.

Светлана и Юрий женаты уже почти 40 лет и скоро отметят рубиновую свадьбу. У супругов есть двое взрослых детей, которые уже живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом.

Выигравшему миллиард рублей в лотерею назвали условие получения денег

По словам женщины, когда муж вручил ей тубус с билетами, она отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Их мужчина купил на 5 тысяч рублей, который в тот же день выиграл в моментальной лотерее. Новый год они встретили вдвоем, загадав о благополучии семьи и близких. О своей победе Семеновы узнали 1 января, когда смотрели розыгрыш по телевизору.

По словам Светланы, в первую очередь на выигранный миллиард они купят просторное жилье в родной Тюмени и помогут деньгами детям. Также часть средств направят на улучшение здоровья. В будущем женщина планирует открыть собственный логопедический кабинет, а на рубиновую свадьбу купить себе украшение с рубином.

Также супруги отправятся в путешествие, а Юрий на выигранные деньги хочет приобрести новый автомобиль. Часть средств также пойдет на адресную помощь людям. Победительница уверена, что выигрыш улучшит жизнь домочадцев.

Общество
Светлана Семенова
Юрий Семенов
Столото
Тюмень
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