Дочь революционера Михаила Фрунзе умерла в возрасте 103 лет
Дочь основателя Ивановской области, революционера Михаила Фрунзе Татьяна скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе.
Татьяна Фрунзе осталась без родителей еще в раннем возрасте, тогда ее вместе с братом усыновил близкий друг семьи Климент Ворошилов. Он заботился о детях, как о родных и называл их ласково «фрунзятами». Спустя время Татьяна Фрунзе окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной работала на танковом заводе.
Позже она стала выпускницей химико-технологический институт имени Менделеева. Защитив диссертацию, она посвятила себя науке — химии полиамидов.