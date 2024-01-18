Дочь революционера Михаила Фрунзе умерла в возрасте 103 лет

Дочь основателя Ивановской области , революционера Михаила Фрунзе Татьяна скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе.

— В Москве в возрасте 103-х лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны, — говорится в сообщении .

Татьяна Фрунзе осталась без родителей еще в раннем возрасте, тогда ее вместе с братом усыновил близкий друг семьи Климент Ворошилов. Он заботился о детях, как о родных и называл их ласково «фрунзятами». Спустя время Татьяна Фрунзе окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной работала на танковом заводе.