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В петербургском аэропорту вводили план «Ковер»

Утром 18 января на территории международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вводили план «Ковер». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В петербургском аэропорту вводили план «Ковер»
© globallookpress.com

По словам источника агентства, воздушная гавань временно ограничивала свою работу, из-за чего задержался рейс из Еревана. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

До этого над территорией Ленинградской области перехватили беспилотник. Министерство обороны РФ впервые с начала специальной военной операции (СВО) сообщило о перехвате дрона над этим регионом.

Этим же утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора Вячеслава Гладкова, российские военные сбили десять ракет над территорией города и в пригородах.

16 января в нескольких микрорайонах Воронежа были слышны взрывы. Дроны ВСУ атаковали областной центр России. Почему украинские налеты на российские города участились, продолжатся ли такие удары и как ответит РФ, разъясняется в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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