Исследование Rambler&Co. Сначала новости, потом праздник: две трети россиян следили за мировыми событиями на январских каникулах-2024

Только 10% читателей делают в это время перерыв и не открывают СМИ, в топе интересов – темы науки и экологии

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, почему им важно следить за новостями даже на отдыхе, а также узнали, какими темами читатели интересовались на страницах медиа.

Видео дня

Большинство участников опроса (65%) интересовались новостями на длинных новогодних выходных с той же регулярностью, что и обычно. Однако 22% ответили, что во время каникул они открывают СМИ реже. 10% не читают их вовсе, а 3% – только если им присылают интересные материалы друзья или родные.

Респонденты, которые реже интересуются новостями в начале года, объясняют это так: 62% хотят отдохнуть от инфоповодов, 29% больше сосредоточены на своем досуге и времени с семьей, 5% находятся в местах, где плохо работает интернет, 4% ответили, что происходит меньше событий.

Для тех, кто читает медиа с той же регулярностью, в основном (83%) важно по привычке оставаться в курсе происходящих событий. Каждый десятый (10%) отмечает, что это помогает им строить планы на будущее. Часть респондентов (4%) признаются, что таким образом занимают свободное время, а у некоторых это рабочая необходимость (3%).

Во время отдыха 40% опрошенных не заменяют новости другим контентом. Но 35% чаще смотрят видео, фильмы и сериалы, 14% чаще читают литературу, 4% чаще слушают аудиоконтент и 7% чаще играют в игры.

Согласно внутренней аналитике медиаресурсов Rambler&Co, на январских выходных у читателей сохранялся интерес к политической тематике. Но, по сравнению с праздничными днями начала 2023 года, значительный рост показали разделы «Наука» (+17% на «Газете.Ru», +50% на «Ленте.ру»), «Среда обитания» (+62,5% на «Ленте.ру»).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 15 января 2024 года, охват составил 136 288 интернет-пользователей, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.

Информационная справка: