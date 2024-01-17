На Быкова* составили протокол

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

По данным агентства, протокол был зарегистрирован 17 января. По нему Быкову грозит штраф до 15 тысяч рублей. Дата заседания по этому делу пока не назначена.

Ранее Никулинский суд оштрафовал Быкова на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.