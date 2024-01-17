Исторический музей в 2023 году посетили более миллиона человек

«Исторический музей в 2023 году вернулся к допандемийным показателям посещаемости. Особо отмечу, что выросла посещаемость не только выставок, но и постоянных экспозиций, которые активно посещают школьные группы. Уверен, что растущая популярность исторических экспозиций – это не временное явление в обществе, а осознанная необходимость изучать историю своей страны», – цитирует пресс-служба генерального директора Исторического музея Алексея Левыкина.