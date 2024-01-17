Исторический музей в 2023 году посетили более миллиона человек
За 2023 год Государственный исторический музей (ГИМ) посетили 1 млн 30 тыс. 418 человек, из них более 260 тыс. – дети. Более 36 тыс. человек воспользовались «Пушкинской картой» при посещении музея и его выставок. Об этом сообщила пресс-служба ГИМ.
«Исторический музей в 2023 году вернулся к допандемийным показателям посещаемости. Особо отмечу, что выросла посещаемость не только выставок, но и постоянных экспозиций, которые активно посещают школьные группы. Уверен, что растущая популярность исторических экспозиций – это не временное явление в обществе, а осознанная необходимость изучать историю своей страны», – цитирует пресс-служба генерального директора Исторического музея Алексея Левыкина.
Отмечается также, что ГИМ стал одним из самых популярных музеев Москвы в новогодние каникулы – с 2 по 8 января музейный комплекс посетили 50 тыс. 571 человек.