В МЧС призвали придерживаться рекомендаций во время купания в проруби на Крещение

МЧС России составило перечень рекомендаций для безопасного купания в проруби на Крещение и призвало жителей соблюдать их. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин, передает ТАСС.

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Перед купанием он посоветовал оценить силы и состояние здоровья. В купель не стоит входить, если есть хронические заболевания дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Эти же правила касаются людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и маленький детей, предупредил Печенин.

"Многие у нас считают, что раз освященная вода, то это чудо – можно искупаться и не заболеть", – добавил спасатель.

С собой для купания нужно взять полотенце, теплую одежду и тапочки, а перед тем, как окунуться, нельзя употреблять алкоголь, указал Печенин. Сразу после окунания он рекомендовал растереться полотенцем, одеться, уйти в теплое помещение, выпить теплый чай, кофе или травяной настой.