Руководитель Рособрнадзора представил обновленный ЕГЭ по физике

«Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что перед нашей комиссией стояла задача, чтобы этот экзамен, с одной стороны, был привлекательным, чтобы ученики не боялись сложности данного предмета. А с другой стороны, мы также хотели, чтобы он не был существенно легким. То есть нам необходимо было найти баланс между двумя этими задачами. На мой взгляд, у нашей комиссии получилось это сделать. Мы его сделали оптимальным с точки зрения двух этих задач», – отметил Стрыгин.