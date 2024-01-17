Руководитель Рособрнадзора представил обновленный ЕГЭ по физике
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ представил обновленный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Сегодня у нас в рамках выставки-форума впервые стартовал экзамен по физике. По этому предмету в этом году у нас были обновлены кодификаторы. <…> У нас большие надежды и ожидания, что с физикой ситуация будет улучшаться, то есть количество участников экзамена, выпускников, которые выбирают этот экзамен, будет расти», – сказал Музаев.
В свою очередь член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации (ГИА) по физике Сергей Стрыгин добавил, что обновленный экзамен удалось сделать привлекательным для будущих выпускников.
«Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что перед нашей комиссией стояла задача, чтобы этот экзамен, с одной стороны, был привлекательным, чтобы ученики не боялись сложности данного предмета. А с другой стороны, мы также хотели, чтобы он не был существенно легким. То есть нам необходимо было найти баланс между двумя этими задачами. На мой взгляд, у нашей комиссии получилось это сделать. Мы его сделали оптимальным с точки зрения двух этих задач», – отметил Стрыгин.