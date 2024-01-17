Стало известно, сколько телефонных номеров россиян «утекли» в интернет за год

В результате утечек данных в России только за прошлый год злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн электронных адресов россиян. Об этом со ссылкой на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI пишут «Известия».

По данным DLBI, лидером по числу утечек в 2023 году с большим отрывом стал сегмент электронной коммерции (почти 40% инцидентов). За ней следуют здравоохранение (9%) и досуг (8,5%).

При этом чаще всего доступ к персональным данным в прошлом году злоумышленники получали с помощью баз банковской отрасли (47% утекших телефонных номеров) и электронной коммерции (38% утекших e-mail-адресов).

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что наиболее опасны утечки паспортных данных, сведений о банковских картах и номера телефонов, если потом взламываются личный кабинет оператора. Так как такие «сливы» баз могут причинить серьезный финансовый ущерб.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что участившиеся взломы баз данных — часть гибридной войны, которая ведется против России.

«Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — подчеркнули в ведомстве.