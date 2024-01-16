«Афиша» проведет масштабные гастроли московского театра «Практика» в Санкт-Петербурге

Откроет их пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского

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Подробности и билеты

С 26 февраля по 10 марта московский театр «Практика» совместно с компанией «Афиша» проведёт большие гастроли в Санкт-Петербурге. На уникальной площадке Левашовского хлебозавода под деревянным куполом Творческой котельной будут показаны пять знаковых спектаклей театра. Для гастролей были выбраны постановки, отражающие многообразие жанров в репертуаре «Практики»: драматические, пластические и поэтические спектакли для взрослой и детской аудитории. Театр впервые привезёт в Санкт-Петербург столько разноплановых режиссёрских работ, а для компании «Афиша» это начало нового направления — организации гастролей знаковых коллективов.

Илья Альтшулер, генеральный директор «Компании Афиша»: «Практика» — один из самых значимых театров в Москве. Благодаря своему дерзкому и экспериментальному подходу она смогла занять особое место в культурной жизни города. Публика Петербурга знает толк в хороших спектаклях, но мы уверены, что «Практика» найдет, чем их удивить: эти спектакли уже наделали шума в Москве, и петербургские критики и зрители их непременно оценят. Компания «Афиша» гордится тем, что начинает организацию гастрольной деятельности с действительно уникального театра. Уверен, «Практика» привнесёт новые идеи и форматы в культурную жизнь двух столиц.

Марина Брусникина, художественный руководитель театра «Практика»: «Дух театра «Практика» создают разные команды и непохожие жанры. Мы выпускаем не только драматические спектакли, но и пластические, поэтические, нам важно иметь сегмент семейных спектаклей. Планируя гастроли, мы хотели представить все спектры своего репертуара и ориентировались на новую своеобразную площадку, подбирая проекты, которые на ней будут смотреться органично».

Елена Кузьмакова, директор театра «Практика»: «Практике» важно встречаться с публикой разных городов и регионов. Мы рады возможности продолжительных гастролей в Санкт-Петербурге в интересном и созвучном нашему театру культурном центре «Левашовский хлебозавод». Благодарим компанию «Афиша» за то, что можем показать петербуржцам многообразие спектаклей «Практики» в одном гастрольном туре».

26 февраля будет показан пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. Это проект резидентов «Практики» — команды уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret», в творчестве которой соединены техники street dance и современного танца.

1 и 2 марта пройдёт «Наташина мечта» — три девичьих монолога, две с половиной истории любви и крик души, не способной мириться с крушением мечты. Спектакль художественного руководителя «Практики» Марины Брусникиной поставлен по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович с артистами Мастерской Брусникина.

3 марта будет дважды показан спектакль-концерт «Хорошо, что я такой» для больших детей и маленьких взрослых. Тонкий и терапевтичный спектакль Андрея Гордина и Мастерской Брусникина складывается из трёх притч: о взрослении, самоопределении и принятии; о долгой и непростой одиссее в поиске своего пути и о бескорыстной любви, способной простить ошибки и невнимание. Литературную основу составили детские стихотворения и проза Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур.

6 и 7 марта состоится поэтический спектакль-концерт Елены Маховой «БродскийМаяковскийБлок». Четыре разноплановых артиста исполнят «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, стихотворения Бродского, посвящённые Марине Басмановой, а также другие знаковые и рубежные произведения трёх важнейших поэтов ХХ века.

9 и 10 марта гастроли завершатся интерактивным спектаклем Юрия Макеева «Семейная пекарня» для детей от 8 лет и их родителей. Многолетний резидент «Практики» «Театр Вкуса» приглашает всех гостей во французскую пекарню к мсье Жан Жюль Жаку и его семье. Зрители, которым улыбнётся удача, смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле наравне с актёрами. А в финале каждый унесёт с собой кусочек счастья и ароматную булочку.

Расписание показов:

26, 27 и 28 февраля в 20:00 — «Наедине с собой» (12+)

1 и 2 марта в 20:00 — «Наташина мечта» (16+)

3 марта в 16:00 и 19:00 — «Хорошо, что я такой» (12+)

6 и 7 марта в 20:00 — «БродскийМаяковскийБлок» (12+)

9 и 10 марта в 12:00 и 16:00 — «Семейная пекарня» (6+)

Информационные справки:

«Компания Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», фестиваль «Пикник “Афиши”», проект «Афиша-Рестораны», Eda.ru и мобильные приложения «Афиша». На Afisha.ru всегда можно найти актуальную информацию о различных офлайн- и онлайн-развлечениях — кино, концертах, спектаклях, выставках и купить билеты на интересующие мероприятия.

Театр «Практика» — это экспериментальный центр современного текста, реагирующий на тренды времени. «Практика» говорит со зрителем на актуальном художественном языке новых текстов, музыки, дизайна, архитектуры, мультимедиа и актерской игры. «Практика» занимается исследованием междисциплинарного поля, на котором сегодня возникает искусство. Резиденты театра — Мастерская Брусникина, «Театр Вкуса» Юрия Макеева, авторский театр «Эскизы в пространстве», команда уличного и экспериментального танца Jack’s Garret Александра Тронова и Анны Дельцовой. Художественный руководитель «Практики» — Марина Брусникина, директор — Елена Кузьмакова. praktikatheatre.ru