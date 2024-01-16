В Москве учительница информатики умерла прямо во время урока

Учительница информатики умерла прямо во время урока в районе Митино
Учительница информатики умерла прямо во время урока в одной из школ столичного района Митино. Об этом стало известно во вторник, 16 января.
По информации «Московского комсомольца», во время урока педагогу неожиданно стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти.
Умершая работала по специальности 23 года. За время работы она успела подготовить нескольких учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
Другое ЧП произошло в школе в Башкортостане. Во время урока ОБЖ 15-летний школьник решил достать из кармана самодельную ракетницу. В процессе он случайно зацепил боек, из-за чего произошел взрыв.