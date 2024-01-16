Миллиардер Андрей Годунов погиб под лавиной в Мурманской области
Миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области после схода лавины. Об этом во вторник, 16 января, сообщила газета «Коммерсант».
Тело 48-летнего предпринимателя обнаружили 8 января под снегом недалеко от ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Также было найдено тело 54-летнего Игоря Слонского, с которым Годунов находился в одном снегоходе. Мужчин накрыла лавина в то время, как они ехали по горе в составе незарегистрированной туристической группы.
Андрей Годунов основал петербургскую фирму NBCOM Group, которая продает технику компании Apple. Входящая в группу компания iPort входит в число крупнейших в России реселлеров такой техники. Состояние мужчины оценивалось в 3,5 миллиарда рублей в 2023 году, передает газета.