Миллиардер Андрей Годунов погиб под лавиной в Мурманской области

Миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области после схода лавины. Об этом во вторник, 16 января, сообщила газета «Коммерсант».

Тело 48-летнего предпринимателя обнаружили 8 января под снегом недалеко от ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Также было найдено тело 54-летнего Игоря Слонского, с которым Годунов находился в одном снегоходе. Мужчин накрыла лавина в то время, как они ехали по горе в составе незарегистрированной туристической группы.