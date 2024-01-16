Большинство россиян поддержало приостановку продажи книг Акунина*

Более половины россиян (69%) в той или иной степени поддерживают приостановку печати и продажи книг Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). ТАСС

Участие в опросе приняли 1600 человек в возрасте от 18 лет. С произведениями писателя оказались знакомы 46% респондентов. Из них 58% опрошенных отметили, что интересуются творчеством Акунина. Вечерняя Москва

Отказ книжных магазинов продавать произведения Акунина, а издательств — печатать их, поддерживают 69% опрошенных, 11% считают такое решение скорее неправильным, а еще 8% — совершенно неправильным. Газета.Ru