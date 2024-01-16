Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России

На юге России ожидается погода теплее нормы, при этом в азиатской части страны температура значительно понизится. Об этом 16 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Краснодарском крае воздух прогреет до +10 градусов, а на Черноморском побережье будет до +13.

«В Ставрополье будет от +6…+9 °С. В Ростовской области будет оттепельная температура, во второй половине недели +3…+4 °С. И в Центральном Черноземье — до +3 °С», — цитирует RT Вильфанда.

С другой стороны, продолжил метеоролог, в азиатской части страны температура понизится.

«На юге Хабаровского края — до -35…-40 °С. В Якутии очень сильный мороз. В Поволжье и на Урале очень сложная ситуация. Еще вчера там температура была до -35…-40 °С, а уже завтра она повысится на 20-25 °С», — сообщил Вильфанд.

Эксперт отметил также, что в европейской части России погода будет нестабильна. Так, завтра температура воздуха понизится примерно на 10 градусов, а в ночь на четверг стоит ожидать до -22 градусов. При этом уже днем потеплеет до минус 2-4 градусов, что связано с фронтальным разделом.