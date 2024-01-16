Россиян на Маврикии предупредили о погодной опасности
Утром 16 января циклон «Белал» прошел максимально близко к острову Маврикий, после чего стал отдаляться, однако опасность по-прежнему сохраняется. Об этом во вторник сообщается в соцсетях МИД России.
Отмечается, что в этой связи гражданам РФ рекомендуется проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.
«Остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также разнообразными последствиями вчерашнего наводнения», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», ранее мать и сын, приехавшие во Францию из Великобритании, погибли в Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины. Лавина, как уточняется, сошла накануне на высоте 2300 метров, когда они катались с гидом за пределами трассы.