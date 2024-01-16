Россиян на Маврикии предупредили о погодной опасности

Утром 16 января циклон «Белал» прошел максимально близко к острову Маврикий, после чего стал отдаляться, однако опасность по-прежнему сохраняется. Об этом во вторник сообщается в соцсетях МИД России.

Отмечается, что в этой связи гражданам РФ рекомендуется проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.

«Остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также разнообразными последствиями вчерашнего наводнения», — говорится в сообщении.