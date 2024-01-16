Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 12,6% за неделю

«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране. Умерли за неделю 150 человек», – говорится в сообщении.