Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 12,6% за неделю
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за период с 8 по 14 января вырос на 12,6%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране. Умерли за неделю 150 человек», – говорится в сообщении.
По данным штаба, за указанный период с инфекцией были госпитализированы 3 тыс. 746 человек, в сравнении с предшествующей неделей этот показатель вырос на 21,4%.