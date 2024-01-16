ФНС назвала сумму задолженности иноагентов по налогам и штрафам

К концу минувшего года сумма долга иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам составила 12,3 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Из 378 иноагентов более трети имеют долговые обязательства, при этом долг каждого седьмого превышает 30 тыс. рублей. Это означает, что они не могут выезжать из РФ, однако многие уже пребывают в других странах.

Самая большая сумма задолженности зафиксирована у общественника-бизнесмена Ибрагима Яганова* — 2,06 млн рублей. На второй строчке расположился предприниматель (издатель СМИ-иноагента) акционист Петр Верзилов* с долгом в 1,75 млн рублей. На третьем месте — блогер и медиаменеджер Ника Белоцерковская* (1,1 млн рублей).

Менее крупные долги наблюдаются у солиста Little Big Ильи Прусикина* и лидера «Ногу свело» Макса Покровского*. Задолженность первого составила 124 тыс. рублей, второго — 50 тыс. рублей.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявила о наличии у банков возможности осуществлять продажу коллекторам просроченного долга. По ее словам, таковой считается задолженность, по которой не платят более 90 дней.