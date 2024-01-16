Что такое режим ЧС и каковы его последствия для граждан

После атаки украинских беспилотников в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), мэр города Вадим Кстенин объяснил, что такое решение принято «для оперативности принятия решений». «Рамблер» рассказал, что такое режим ЧС и какие ограничения он накладывает на граждан.

Что такое режим ЧС и когда его вводят

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Режим ЧС оговаривается федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Его вводят в случае какого-либо бедствия, представляющего большую опасность для людей или природы. Речь может идти об авариях, вооруженных нападениях, катастрофах, эпидемиях и природных явлениях. В прошлые годы режим ЧС в России вводился из-за лесных пожаров, наводнений и пандемии коронавируса.

Благодаря режиму ЧС власти могут быстрее реагировать на ситуацию и устранять ее последствия, задействовав все возможные ресурсы.

В зависимости от масштаба бедствия режим ЧС могут ввести президент, правительство, главы российских регионов или мэры.

Обязанности и ограничения при режиме ЧС

В первую очередь режим ЧС касается работников органов власти и бюджетных учреждений. К примеру, при введении этого режима власти могут вызвать на работу нужных им сотрудников даже в выходной день.

Также при режиме ЧС власти вправе:

- ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации;

- приостановить деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС, если существует угроза для работников;

- принимать другие меры, не ограничивающие прав и свобод человека и необходимые для ликвидации ЧС.

При режиме ЧС граждане обязаны эвакуироваться по требованию властей. Жители города или региона, где действует режим ЧС, должны иметь при себе удостоверение личности. Им запрещено заходить за ограждения и распространять заведомо ложную информацию о ЧС.

Из-за режима ЧС могут отложить голосование на выборах и референдумах.

Также власти вправе «определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций».

Работников в случае ЧС могут временно перевести на другую работу на срок до одного месяца. Также могут быть прекращены трудовые договоры из-за ЧС, препятствующей продолжению трудовых отношений.

Обязательства государства

Государство берет на себя обязательство помогать людям, которые пострадали из-за бедствия, ставшего причиной режима ЧС. В России предусмотрено право людей получить возмещение ущерба их здоровью и имуществу из-за ЧС. За работу и проживание в зонах ЧС могут предоставляться компенсации и социальные гарантии.