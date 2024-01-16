В Госдуме предложили уходить в декрет в первом триместре

В Госдуме разрабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

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Сейчас будущая мать вправе уйти в декрет и родам на тридцатой неделе.

«Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над первым триместром беременности», — отметил парламентарий.

Буцкая подчеркнула, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Депутат уточнила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей.