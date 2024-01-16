В Магадане объявили экстренное предупреждение

"17 января 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах (МО), связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря", - сообщает ведомство.