Симоньян оценила возможность начала Третьей мировой войны
Сегодня возможность начала Третьей мировой войны зависит от США: считает ли он нужной войну перед президентскими выборами или нет. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.
До этого источник в органах безопасности Ирана сообщил, что в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта прогремели несколько взрывов. Сами объекты, как и граждане США при атаке не пострадали.
«Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот», — считает Симоньян.
Она предполагает, что пока Вашингтон «думает», так как западные СМИ не сообщали о подобных планах.
Главный редактор телеканала RT при этом уверена, что новая мировая война обязательно начнется. В своей публикации она указала, что с наибольшей вероятностью начало будет положено именно на Ближнем Востоке.
«Мы участвовали в обеих, кстати. Одну проиграли, в другой взяли Берлин. А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу», — написала она.