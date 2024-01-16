Симоньян оценила возможность начала Третьей мировой войны

Сегодня возможность начала Третьей мировой войны зависит от США: считает ли он нужной войну перед президентскими выборами или нет. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.

До этого источник в органах безопасности Ирана сообщил, что в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта прогремели несколько взрывов. Сами объекты, как и граждане США при атаке не пострадали.

«Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот», — считает Симоньян.

Она предполагает, что пока Вашингтон «думает», так как западные СМИ не сообщали о подобных планах.

Главный редактор телеканала RT при этом уверена, что новая мировая война обязательно начнется. В своей публикации она указала, что с наибольшей вероятностью начало будет положено именно на Ближнем Востоке.