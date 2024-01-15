Суд в Москве запретил вакансии «только для славян»
Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение о запрете распространения вакансий «только для славян», пишет РИА Новости.
Суд вынес решения относительно нескольких публикаций в социальной сети «ВКонтакте». Работодатели предлагали трудоустройство только славянам. Объявления признаны запрещенными к распространению.
В публикациях предлагали работу на стройке, в магазине одежды и пекарне. Суд посчитал подобные объявления дискриминацией по национальному признаку.
Ранее стало известно, что в Россию приедут 10 тысяч работников из Кении. В какой отрасли они будут трудиться пока не сообщалось, отмечает «Радиоточка НСН».