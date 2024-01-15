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СМИ: долг Блиновской растет каждый день на 500 тыс. рублей

Задолженность блогера Елены Блиновской продолжает расти. За последние 18 дней она увеличилась с 1,409 до 1,418 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, к начальной сумме ежедневно прибавляется 500 тыс. рублей пени.

Журналисты отметили, что Блиновская пыталась уменьшить сумму долга — блогер подала в суд на налоговую. В заявлении она призвала признать недействительными решения московской ФНС № 6 о начислении штрафов и пени.

Елена Блиновская подала в суд на налоговую: что требует блогер

Напомним, что на блогера работали свыше 400 сотрудников, в том числе специалисты в области IT и PR. Средняя зарплата работников составляла 60 тыс. рублей в месяц. После задержания «мамы марафонов» они потеряли работу, так как ее счета были арестованы и она не могла выплачивать зарплату.

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