СМИ: долг Блиновской растет каждый день на 500 тыс. рублей

Задолженность блогера Елены Блиновской продолжает расти. За последние 18 дней она увеличилась с 1,409 до 1,418 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash .

Журналисты отметили, что Блиновская пыталась уменьшить сумму долга — блогер подала в суд на налоговую. В заявлении она призвала признать недействительными решения московской ФНС № 6 о начислении штрафов и пени.

Напомним, что на блогера работали свыше 400 сотрудников, в том числе специалисты в области IT и PR. Средняя зарплата работников составляла 60 тыс. рублей в месяц. После задержания «мамы марафонов» они потеряли работу, так как ее счета были арестованы и она не могла выплачивать зарплату.