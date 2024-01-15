Худрука Малого театра Соломина проводили пятиминутными аплодисментами

Церемония прощания с художественным руководителем Государственного академического Малого театра Юрием Соломиным завершилась, сообщает ТАСС. По его данным, актера проводили в последний путь аплодисментами, они длились около пяти минут. Отмечается, что траурную церемонию посетили несколько сотен человек, в том числе известные деятели искусства и государственные чиновники.

Гроб с телом Народного артиста СССР был установлен на сцене Малого театра, в зале играла негромкая музыка. В ходе церемонии несколько гостей выступили с речами в память о Соломине. Коллеги, политически и художественные деятели вспоминали актера добрыми словами и характеризовали его как «актера от Бога», хорошего организатора и хранителя традиций русского театра. Отмечается, что Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой по желанию самого актера.