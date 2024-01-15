В Москве похоронили Юрия Соломина

Народного артиста СССР и художественного руководителям Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

На похоронах Соломина военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации "Балладу о солдате". Также при его погребении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

К могиле народного артиста России вознесли венки. Их прислали президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Минкультуры России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О.П. Табакова, Театр имени М.Н. Ермоловой, театр "Современник", театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм".