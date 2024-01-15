В Подмосковье подготовят более 230 мест для крещенских купаний

Свыше 230 площадок для участия в крещенских купаниях оборудуют в Московской области. На них будут предусмотрены все необходимые меры безопасности, в том числе дежурство спасателей и бригад скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"Уже на следующей неделе, 18-19 января, пройдут традиционные крещенские купания. Всего в Подмосковье подготовим 231 площадку с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоемах, 53 - на прудах, 44 возводимых купелей и 69 купелей в помещениях", - привели в материале слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что места купания оборудуют комфортными подходами и спусками в воду, навигацией, туалетами, теплыми раздевалками, а также парковочными местами. Помимо этого, будут предусмотрены теплые зоны с горячими напитками. Кроме того, на площадках будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.