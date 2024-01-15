$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

В Подмосковье пройдёт выставка Зураба Церетели

В Дмитрове Московской области пройдёт выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

В Подмосковье пройдет выставка Зураба Церетели
© РИА Новости

Экспозиция «Радость жизни» советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января.

Помимо картин, посетители ознакомятся со скульптурой «Мушкетёры», установленной в Гаскони (Франция).

Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области побывали около 42 тыс. человек в новогодние праздники с 2 по 8 января.

Общество
Зураб Церетели