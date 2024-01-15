В Подмосковье пройдет выставка Зураба Церетели

В Дмитрове Московской области пройдёт выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

Экспозиция «Радость жизни» советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января.

Помимо картин, посетители ознакомятся со скульптурой «Мушкетёры», установленной в Гаскони (Франция).