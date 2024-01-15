В СК заявили, что авиатранспорт в России становится безопасней

"Самым главным результатом работы правоохранительных органов на транспорте является отсутствие каких-либо происшествий, соответственно и человеческих жертв. Это говорит о том, что все структуры сработали своевременно и правильно. В 2023 году каких-либо серьезных авиапроисшествий в зоне деятельности нашего следственного управления не было.<…> То, что их не произошло, говорит о том, что принимались все необходимые профилактические меры, и при малейшем подозрении, что какой-то борт технические неисправен, его незамедлительно ремонтируют или производят замену воздушного судна. Думаю, в целом можно сказать, что авиатранспорт стал более безопасным", - сказал Выменец.