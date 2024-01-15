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Аналитик Иванов рассказал о способах защиты от новой схемы телефонных мошенников

Руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.

Аналитик рассказал о способах защиты от новой схемы телефонных мошенников
© ТАСС

«При определённых усилиях можно подделать голос любого человека. Для этого нужно иметь достаточно продолжительный фрагмент его реального разговора», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Иванов посоветовал при звонке друга или коллеги с просьбой о помощи прерывать входящий звонок и самому перезванивать ему.

Также не стоит долго разговаривать по телефону с незнакомыми людьми.

Кроме того, Иванов предложил придумать с близкими кодовые слова, которые будут использоваться в неординарных ситуациях в качестве пароля.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют смс.

Общество
Петр Иванов