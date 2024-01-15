Выигравший миллиард рублей в лотерее обратился за выигрышем

Выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше тиража «Русского лото» житель Тюмени уже обратился за выигрышем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

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Уточняется, что мужчина сейчас заканчивает процесс оформления «формальностей» в Москве. В «Столото» добавили, что за «миллионными» выигрышами также уже обратились четверть победителей.