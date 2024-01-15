Губернатор объяснил назначение героя мемов о «добром военкоме»

«Кадры хорошие»: Глава Забайкальского края о назначении военкома из мемов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил назначение героя мемов о «добром военкоме» Николая Захарова на пост вице-премьера правительства региона хорошим опытом совместной работы, пишет «Лента.ру».
«По состоянию здоровья Захаров в полном объеме службу продолжить не сможет. А нам кадры хорошие нужны», — заявил глава российского региона.
Осипов также добавил, что не слышал о мемах с участием военного, пока не ознакомился с решением назначить его на должность. При этом лично знаком с Захаровым, который уже получил звание генерал-майора.
Ранее Николай Захаров занимал должность первого заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. С 15 января он вступит в должность вице-премьера в Забайкалье. Его фотографии давно стали мемом в сети и неизменно сопровождаются подписями по типу «Ну что, как экзамены?», напоминает «Радиоточка НСН».