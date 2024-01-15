Церемония прощания с Юрием Соломиным началась в Малом театре

В Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Артист ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил Малым театром, где и проходят траурные мероприятия, на протяжении 35 лет, сообщает ТАСС.

Гроб установили прямо на сцене, люди несут к нему цветы. В здании играет негромкая музыка, на сцене транслируются фотографии артиста в разные годы жизни.

Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Соломин – хранитель легендарных традиций русского классического театра. Глава государства подчеркнул, что его преданность делу принесла поистине высокое признание и всенародную любовь.

Помимо этого, соболезнования выразили президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коллеги по театру и кино. Все они отметили вклад артиста в развитие культуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей.