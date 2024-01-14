Вандалы испортили граффити-портрет Виктора Цоя в центре Петербурга

Вандалы испортили граффити с изображением лидера группы "Кино" Виктора Цоя, расположенное во дворе на улице Восстания в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

В нижней части портрета, созданного командой HoodGraff в черно-бело-серой гамме, появилась крупная надпись.

Граффити-портрет на стене трансформаторной подстанции, расположенной между улицами Маяковского и Восстания, является одним из популярных достопримечательных объектов уличного искусства в Санкт-Петербурге. Изображение Виктора Цоя на этом месте впервые появилось в августе 2014 года. Пять лет спустя художники обновили граффити после того, как его испортили вандалы.