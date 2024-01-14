Эпидемиолог: X-синдром не передается от человека к человеку

«Болезнь X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса, не передается от человека к человеку. Об этом сообщил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, «болезнь X» никакого отношения к инфекции не имеет, так как это X-метаболический синдром.

«Болезнь „X“ — это X-метаболический синдром. Смертельная триада, которая никакого отношения к инфекции не имеет», — заявил Викулов в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что данная болезнь не может передаваться от человека к человеку.

По словам эпидемиолога, синдром-X может только приобретаться. Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что может привести к сахарному диабету.

Викулов добавил, что у «болезни X» жуткий прогноз. По его словам, количество заболевших будет увеличиваться, так как в мире растет число людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета.

Эпидемиолог отметил, что предпосылками к возникновению синдрома являются лишний вес и повышение уровня глюкозы. Он посоветовал обратиться к кардиологу и эндокринологу, если такие симптомы появились.