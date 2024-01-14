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Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России

Бывший владелец торговой сети «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в соцсетях, передает РИА Новости.

Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России
© РИА Новости

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — написал Кокорич.

Он заявил, что принял такое решение из-за «несогласия с политикой российских властей». Бывший россиянин также опубликовал сертификат, выданный посольством некой страны, название которой намеренно скрыто.

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Кокоричу 47 лет, он родился в Забайкалье. В 2003 году окончил школу бизнеса в Стэнфорде. Владел торговой сетью «Техносила» по продаже электроники с 2010 по 2012 годы. Затем переехал в США. Позже коммерсант заявлял, что создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе. В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против Кокорича иск, обвинив в мошенничестве.

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