Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России

Кокоричу 47 лет, он родился в Забайкалье. В 2003 году окончил школу бизнеса в Стэнфорде. Владел торговой сетью «Техносила» по продаже электроники с 2010 по 2012 годы. Затем переехал в США. Позже коммерсант заявлял, что создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе. В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против Кокорича иск, обвинив в мошенничестве.