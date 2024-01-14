Названо самое популярное направление литературы среди россиян в 2023 году

Думаю, что и в следующем году мы увидим доминирование того же жанра и тех же сочинительниц. В мире слишком много стресса, и вряд ли его будет меньше. Книги, которые успокаивают, останутся актуальны, — рассказал шеф-редактор «Букмейта», критик Константин Мильчин.