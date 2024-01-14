Каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

Известный российский актер, каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

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Причина смерти, дата и место похорон не называются.

В активе артиста — свыше 25 фильмов. В частности, он снялся в таких картинах, как «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Балканский рубеж», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец».