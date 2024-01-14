Роспотребнадзор оценил заявления о «болезни Х»

Заявлении о необходимости готовиться к «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, участники ВЭФ в Давосе намереваются обсудить некую «болезнь X», которая по количеству летальных исходов якобы может в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

В ведомстве пояснили, что обсуждению новой пандемии, которая может охватить планету, будет посвящена одна из сессий деловой программы мероприятия.

Вместе с тем, отметили в Роспотребнадзоре, в дискуссии примут участие бизнесмены, в том числе — представители фармацевтических компаний, участие экспертов, ученых-эпидемиологов не предусматривается.

«Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», - пояснили в ведомстве.