Названы причины смерти поэта Льва Рубинштейна

Как сообщает KP.RU, поэт умер из-за отёка мозга и других травм, полученных в результате серьёзного ДТП, в которое он попал в начале уходящей недели.

Рубинштейн умер сегодня на 77-м году жизни. 8 января его сбила машина, в результате чего он получил сильные травмы: раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы рёбер в грудной клетке. В крайне тяжёлом состоянии литератора доставили в НИИ имени Склифосовского, где он пребывал в коме.