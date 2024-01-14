Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года. Такое предположение высказал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram.

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Таким образом он прокомментировал начало работы ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, говоря о главной теме встречи — переговорах о мире на Ближнем Востоке и на Украине. Дерипаска также рассказал, что на мероприятии будут видные политические деятели США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом российская делегация не приедет в Давос.

В связи с этим миллиардер заключил, что навряд ли на ВЭФ состоится серьезный диалог по Украине.

«Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — подметил Дерипаска.