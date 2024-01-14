Дочь поэта Льва Рубинштейна рассказала о прощании с ним

Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария, который умер сегодня в возрасте 76 лет, рассказала о прощании с отцом.

По словам Марии, место прощания с поэтом пока не определено, однако уже принято решение о том, что оно будет закрытым.

"В любом случае это все будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого. Это такое мамино решение", - приводит слова Марии Рубинштейн РБК.

Рубинштейн умер в больнице, где он находился с 8 января - он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии после того, как его сбил автомобиль.