Суд признал пропагандой экстремизма прием на работу «только славян»

Суд в Москве признал пропагандой экстремизма объявления в соцсети во «ВКонтакте» о приеме на работу «только славян», сотрудники требовались для строительного объекта, магазинов по продаже одежды, а также хлебобулочных изделий, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Эту информацию признали запрещенной, в скором времени ею займется Роскомнадзор.

Суд посчитал, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство — все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима. Поэтому такие объявления направлены на пропаганду разжигания национальной розни, — пишет канал.

По данным Генеральной прокуратуры России, случаи экстремистской деятельности, к которой относятся и антироссийские публикации в Сети, участились. По данным ведомства, в 2023 году по сравнению с 2022-м более чем в два раза увеличилось число обращений в Роскомнадзор с требованием блокировки контента по признаку экстремизма или терроризма. Отмечалось, что публикуемые в Сети материалы несут угрозу основам конституционного строя страны, а также дискредитируют действия органов власти.