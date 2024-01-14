Дочь Льва Рубинштейна сообщила о смерти поэта
На 77-м году жизни не стало поэта Льва Рубинштейна. Врачи не смогли спасти его жизнь после ДТП — писателя сбил автомобиль на переходе. О смерти Рубинштейна в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.
— Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня, — написала она в социальных сетях.
В января писателя сбила машина. После этого его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовала видео аварии, на котором заметно, как поэт пересекает дорогу по нерегулируемому переходу. Известно, что за прошедший год собственник автомобиля, сбившего Рубинштейна, нарушил ПДД как минимум 19 раз.
12 января в СМИ появилась информация, что Лев Рубинштейн скончался в больнице. Как утверждалось, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского якобы сообщили о смерти 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Дочь публициста опровергла информацию о его кончине.