Дочь Льва Рубинштейна сообщила о смерти поэта

На 77-м году жизни не стало поэта Льва Рубинштейна. Врачи не смогли спасти его жизнь после ДТП — писателя сбил автомобиль на переходе. О смерти Рубинштейна в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.

— Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня, — написала она в социальных сетях.

В января писателя сбила машина. После этого его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовала видео аварии, на котором заметно, как поэт пересекает дорогу по нерегулируемому переходу. Известно, что за прошедший год собственник автомобиля, сбившего Рубинштейна, нарушил ПДД как минимум 19 раз.