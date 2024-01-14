Правнучка Хрущева назвала три сценария завершения спецоперации на Украине

Профессор международных отношений, журналистка, правнучка бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нина выделила три сценария завершения конфликта на Украине.

По ее мнению, есть вероятность, что все больше стран будут ограничивать свою поддержку Киеву. Также США могут по итогу открыто вмешаться в конфликт на Украине, что приведет к еще большей нестабильности Европе. В третьем сценарии Запад находит способы общения с Кремлем.

«Есть три вероятных сценария. Во-первых, Запад вновь обязуется поддерживать Украину. Но политические препятствия — республиканская оппозиция в США и венгерское (а теперь и словацкое) вето в ЕС — велики. <…> Даже если это будет достигнуто, Украине будет трудно набрать достаточное количество новых солдат», — написала Нина Хрущева в материале испанской газете El tiempo.

Далее она отметила, что НАТО также может открыто вступить в бой на Украине. В третьем случае, Запад инициирует переговоры с Россией и находит компромисс.