Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского

Церковный суд Москвы принял решение лишить священного сана протоиерея Алексея Уминского, его должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 14 января говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении Уминского на время рассмотрение дела в отношении него дисциплинарной комиссией совета Московской епархии.

«На заседании…признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией», — говорится в сообщении.