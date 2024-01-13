Наталья Селезнева обратилась к медикам из-за осложнений после коронавируса

Актриса Наталья Селезнёва, звезда советских комедий «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за коронавируса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным портала, 78-летняя народная артистка РФ обратилась в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель. Медики провели обследование и диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.

В настоящее время, отметили журналисты, артистка проходит лечение амбулаторно, ей прописали противовирусные препараты.