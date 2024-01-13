«Добрый военком» из мема получил новую должность

Полковник Николай Захаров, первый заместитель командующего 29-ой общевойсковой армией, станет зампредом правительства Забайкальского края, рассказала пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфёнова. Об этом пишет «Московский комсомолец. Чита».

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Парфенова уточнила, что Захаров будет курировать направление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

По данным газеты, в 2009-2011 годах офицер занимал пост военкома Челябинской области. Его фотографии попали в интернет и стали базой для мема «добрый военком».

Напомним, что Захаров родился 10 декабря 1965 года в селе Шатрово Курганской области. Служил в Приморье командиром танка Т-62. После этого окончил высшее танковое командное училище.

В 2003-2005 годах — начальник штаба, командир мотострелкового полка, в 2007-2009 годах — заместитель военного комиссара Пензенской области, в 2009 году стал военкомом Челябинской области.