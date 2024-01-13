Десятки домов в российском городе остались без тепла в 20-градусный мороз

Утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел порыв. На место оперативно выехали две бригады ПАО «Квадра». В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. По предварительной оценке — 27 многоквартирных домов, — написала Уваркина.