Десятки домов в российском городе остались без тепла в 20-градусный мороз
В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления, сообщила в Telegram-канале глава города Евгения Уваркина. По ее словам, на сетях теплоснабжения произошла авария. Согласно данным онлайн-сервиса мониторинга погоды, температура воздуха в Липецке составляет 20 градусов.
Утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел порыв. На место оперативно выехали две бригады ПАО «Квадра». В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. По предварительной оценке — 27 многоквартирных домов, — написала Уваркина.
Мэр подчеркнула, что специалисты обрабатывают места утечки противогололедными материалами. Уваркина добавила, что последствия аварии планируют устранить до 14:00. Глава города держит ситуацию на личном контроле.