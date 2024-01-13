Представители Псковской области встретили на границе 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, выдворенного из Латвии под предлогом «угрозы национальной безопасности». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, Бориса Григорьевича встретили на самой границе, обеспечили всем необходимым, «окружили вниманием и заботой».

«Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Ведерников в Telegram-канале.

Ранее власти Латвии решили выдворить из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, заявив, что он «представляет угрозу национальной безопасности».